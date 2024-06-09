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Вооруженные силы ФРГ хотят нарастить численность резервистов до 60 тыс. человек

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Командование вооруженных сил ФРГ (бундесвера) планирует увеличивать число резервистов, доведя их численность до 60 тыс. человек, сообщает в воскресенье Tagesschau.

"Очевидно, что Минобороны хотело бы значительно нарастить резерв бундесвера. Заместитель генерального инспектора генерал-лейтенант Андреас Хоппе заявил, что резерв должен быть обучен и вооружен как было во времена "холодной войны", чтобы он мог усилить или заменить задействованные в боях подразделения", - информирует новостной портал.

"Цель военных планировщиков - иметь в будущем до 60 тыс. резервистов, мужчин и женщин", - передает Tagesschau.

По данным за 2023 год, бундесвер располагал 34,6 тыс. резервистов.

Портал отмечает, что численность резервистов постоянно сокращается, и в Минобороны также изучают, кого в случае чрезвычайных обстоятельств можно призвать в ряды вооруженных сил. В частности, в ведомстве уделяют внимание группе граждан, которые служили в бундесвере, а затем уволились из его рядов. Хоппе отметил, что речь может идти о 800 тыс. человек, включая тех, кого призывали на военную службу в последние годы до отмены обязательного призыва в Германии в 2011 году. Однако эта группа тоже уменьшается.

Портал напоминает, что несмотря на меры командования, численность бундесвера в 2023 году сократилось до 181,5 тыс. человек. При этом планируется последовательно увеличить состав ВС ФРГ до 272 тыс. человек.

Германия
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