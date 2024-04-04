В Германии решили создать кибервойска

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Глава Минобороны Германии Борис Писториус объявил о реформах с целью укрепления бундесвера, в частности о реформе командования и о создании кибервойск, сообщаeт Spiegel.

"Уровень угроз в Европе вырос. Это привело к тому, что мы оказалась перед лицом новых вызовов. Поэтому придется реформировать бундесвер, привести его в оптимальное состояние, особенно на случай оборонительных действий", - сказал министр.

В частности, будет создано единое оперативное центральное командование, которое объединит функции двух своих предшественников - командования зарубежными войсками и командования войсками на территории ФРГ.

Кроме того, наряду с сухопутными, воздушными и морскими войсками в Германии создадут войска для действий в киберпространстве и информационных операций. В частности, их должны будут задействовать для радиоэлектронной борьбы, киберопераций, разведки и защиты информационной инфраструктуры.

Писториус отметил, что в бюджете на 2025 год Бундесверу потребуется дополнительно 6,5 млрд евро. В то же время он не упомянул, намерены ли власти возвращать в ФРГ обязательную военную службу.

Затраты ФРГ на оборону в 2024 году должны составить примерно 52 млрд евро.

В феврале 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц учредил специальный фонд в 100 млрд евро для модернизации вооруженных сил страны. Также в этом году канцлер заявлял, что Германия впервые за десятилетия достигнет отметки в 2% затрат на ВВП на нужды обороны - цель, которой требует добиться руководство НАТО. Однако ранее на этой неделе Zeit отмечал, что власти Германии прогнозируют исчерпание фонда в 100 млрд до 2027 года и ищут новые способы нарастить траты на оборону.