Wintershall Dea выходит из концессии Ghasha в Абу-Даби с участием "ЛУКОЙЛа"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Wintershall Dea подписала соглашение с индонезийской PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) о продаже своей 10%-ой доли участия в концессии Ghasha в Абу-Даби.

"Все условия, необходимые для закрытия, включая разрешения регулирующих органов, были выполнены", - сообщает Wintershall Dea, не уточняя сумму продажи.

"Сделка является частью более масштабных изменений в компании, она последовала за новостью в декабре 2023 года о том, что акционеры Wintershall Dea, BASF и LetterOne, подписали соглашение об объединении бизнеса с Harbour Energy. Соглашение предусматривает передачу компании Harbour Energy бизнеса Wintershall Dea по разведке и добыче, в том числе прав на разведку в Норвегии, Аргентине, Германии, Мексике, Алжире, Ливии (за исключением Wintershall AG), Египте и Дании (за исключением Ravn), а также лицензии Wintershall Dea на хранение углерода", - поясняется в пресс-релизе.

"Доля Wintershall Dea в проекте Гаша не является частью соглашения с Harbour Energy и теперь будет продана PTTEP", - говорится в сообщении.

В результате сделки Wintershall Dea намерена закрыть свой офис в Абу-Даби и все операции в стране.

Деятельность Wintershall Dea в ОАЭ началась в 2010 году с открытия филиала. В ноябре 2018 года компания получила 10% в концессии Ghasha.

Концессия Ghasha присуждена в ноябре 2018 года на 40 лет с целью освоения ранее неразрабатываемых залежей в составе девяти морских нефтяных и газовых месторождений (Хаиль, Гаша, Хайр-Далма, Сата, Бу-Хасир, Наср, САРБ, Шувайхат и Мубарра) в Персидском заливе. Глубина воды в пределах месторождений - до 24 м, расстояние до берега - около 40 км. Планируемый объем производства - свыше 40 млн куб. м газа и 120 тыс. баррелей нефти и газового конденсата в сутки. Газ с этих месторождений сможет удовлетворить более 20% потребностей ОАЭ в этом топливе. Запасы Gasha характеризуются высоким содержанием сероводорода и углекислого газа.

Участниками концессии являются также ADNOC - 55%, оператор; Eni - 25%, OMV - 5% и "ЛУКОЙЛ" (5%), который приобрел долю в октябре 2019 года за $214 млн.

В октябре прошлого года ADNOC приняла окончательное инвестиционное решение (FID) месторождениям проекта - Hail и Ghasha и заключила два контракта на проектирование, закупки и строительство (EPC). Стоимость офшорного EPC-контракта составляет приблизительно $8,2 млрд, наземного - $8,74 млрд.

В концессионной зоне Ghasha уже завершено строительство трех искусственных островов. Ожидается, что производство начнется примерно в 2025 году.