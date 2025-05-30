"ЛУКОЙЛ" увеличил долю в концессии Ghasha в ОАЭ до 10%

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Австрийская OMV подписала и закрыла соглашение о продаже своей 5%-й доли в концессии Ghasha, расположенной в Объединенных Арабских Эмиратах, компании Lukoil Gulf Upstream LLCSPC.

Как сообщила OMV, сумма денежного вознаграждения составляет $594 млн за вычетом $100 млн за транзакционную комиссию.

Таким образом, доля "ЛУКОЙЛа" в проекте увеличилась до 10%.

Концессия Ghasha присуждена в ноябре 2018 года на 40 лет с целью освоения ранее неразрабатываемых залежей в составе девяти морских нефтяных и газовых месторождений (Хаиль, Гаша, Хайр-Далма, Сата, Бу-Хасир, Наср, САРБ, Шувайхат и Мубарра) в Персидском заливе. Глубина воды в пределах месторождений - до 24 м, расстояние до берега - около 40 км. Планируемый объем производства - свыше 40 млн куб. м газа и 120 тыс. баррелей нефти и газового конденсата в сутки. Газ с этих месторождений сможет удовлетворить более 20% потребностей ОАЭ в этом топливе. Запасы Gasha характеризуются высоким содержанием сероводорода и углекислого газа. Проект, как ожидается, будет производить более 1,5 млрд куб. футов газа и 120 тысяч баррелей нефти в сутки.

Участниками концессии являются: ADNOC - 55%, оператор; Eni - 25%, индонезийская PTTEP - 10%. "ЛУКОЙЛ" приобрел долю в проекте в октябре 2019 года за $214 млн.

В октябре 2023 года ADNOC приняла окончательное инвестиционное решение (FID) по Hail и Ghasha и заключила два контракта на проектирование, закупки и строительство (EPC). Стоимость офшорного EPC-контракта составляет приблизительно $8,2 млрд, наземного - $8,74 млрд.

В концессионной зоне Ghasha уже завершено строительство трех искусственных островов. Ожидалось, что производство начнется в 2025 году.