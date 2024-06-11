В G7 хотят создать фонд поддержки Украины с использованием доходов от активов РФ

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Лидеры стран G7 на саммите в Италии на этой неделе намерены согласовать создание фонда для дальнейшей поддержки Украины, сообщает во вторник японское агентство Nikkei.

"Страны G7 учредят фонд для помощи Украине, предусматривающий использование доходов от замороженных российских активов", - пишет агентство со ссылкой на источники.

Предполагается, что фонд будет создан на платформе Всемирного банка или иной схожей с ним по функциям международной структуры. Согласно плану, фонд будут финансировать благодаря кредитам, выдаваемым странами G7. При этом он будет организован таким образом, чтобы Украине не нужно было возвращать эти средства. При погашении кредитов планируется использовать доходы от российских активов.

"США заявили, что готовы передать в фонд $50 млрд, Великобритания, Канада и Япония рассмотрят возможность участия", - пишет агентство.

При этом Япония, по его данным, вероятно, будет готова участвовать в инициативе при условии, что ее средства не будут использовать для покупки оружия.