США на саммите G7 намерены объявить об инициативах по замороженным российским активам

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - США на этой неделе на саммите G7 в Италии намерены объявить о новых инициативах по использованию замороженных активов РФ, заявил во вторник советник Белого дома Джон Кирби.

По сообщению американских СМИ, он пояснил журналистам, что на саммите США "объявят о новых шагах" в этом вопросе.

Кроме того, он заявил, что Вашингтон планирует принять меры, которые усложнят поддержку финансовыми структурами российского ВПК.

Говоря о предстоящем саммите, Кирби сообщил, что президент США Джо Байден в ходе этой встречи в верхах проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее японское издание Nikkei сообщило, что лидеры стран G7 на саммите в Италии на этой неделе намерены согласовать создание фонда для дальнейшей поддержки Украины.

"Страны G7 учредят фонд для помощи Украине, предусматривающий использование доходов от замороженных российских активов", - пишет агентство со ссылкой на источники.

Предполагается, что фонд будет создан на платформе Всемирного банка или иной схожей с ним по функциям международной структуры. Согласно плану, фонд будут финансировать благодаря кредитам, выдаваемым странами G7. При этом он будет организован таким образом, чтобы Украине не нужно было возвращать эти средства. При погашении кредитов планируется использовать доходы от российских активов.

"США заявили, что готовы передать в фонд $50 млрд, Великобритания, Канада и Япония рассмотрят возможность участия", - пишет агентство.

При этом Япония, по его данным, вероятно, будет готова участвовать в инициативе при условии, что ее средства не будут использовать для покупки оружия.

Саммит G7 пройдет с 13 по 15 июня.