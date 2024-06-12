Белорусские СМИ сообщили о телефонных переговорах Лукашенко и Путина

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин провели телефонные переговоры, сообщил в среду близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал "Пул Первого".

"Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону", - говорится в сообщении.

Позже "Пул Первого" сообщил в телеграм-канале подробности телефонного разговора президентов. "Главы государств обменялись мнениями о ситуации в регионе и перспективах ее развития. Обсуждались также экономические вопросы и реализация договоренностей в сфере экономики и безопасности, достигнутых в Минске в ходе недавнего официального визита российского лидера", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что "вопросы обороны и безопасности в целом в ходе состоявшего разговора главы государств обсудили отдельным блоком".

Еще одной темой в повестке стала совместная работа и направления сотрудничества за рубежом, за пределами Союзного государства.

Как говорится в сообщении, "согласовали президенты Беларуси и России и график дальнейших контактов".