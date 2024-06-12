Лукашенко по телефону поздравил Путина с Днем России

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко состоялся в среду, сообщает пресс-служба Кремля.

"Александр Лукашенко тепло поздравил Владимира Путина и всех россиян с государственным праздником - Днем России",- говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, лидеры двух стран обсудили "актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества с учетом договоренностей, достигнутых по итогам переговоров на высшем уровне в Минске 24 мая".

Затронуты также некоторые практические аспекты взаимодействия в рамках Союзного государства, добавили в пресс-службе.

Ранее о телефонных переговорах Путина и Лукашенко сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал "Пул Первого".