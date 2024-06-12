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МИД РФ потребовал от Дании немедленного освобождения задержанной россиянки

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - МИД РФ держит на контроле ситуацию с россиянкой, которую задержали накануне в Дании по подозрению в "содействии российской разведслужбе", заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"МИД России держит на контроле ситуацию с российской гражданкой, задержанной в Дании 11 июня по подозрению в оказании содействия иностранным спецслужбам. Никаких доказательств ее противоправной деятельности датскими властями не предъявляется", - говорится в ее ответе на вопрос СМИ, опубликованном на сайте министерства в среду.

Представитель МИД РФ сообщила, что, согласно пояснению датских спецслужб, задержание связано с публикациями в ряде европейских стран журналистского расследования в отношении Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. По словам Захаровой, Дания пытается "дискредитировать организации соотечественников и заставить их лидеров и участников отказаться от поддержки России".

Посольство России в Дании потребовало от датских властей немедленного освобождения россиянки, готово оказать ей необходимую консульскую помощь, сообщила представитель российского МИД.

Как говорится в ответе Захаровой, "продолжим защищать права выходцев из России за рубежом, высоко ценим их стойкую поддержку своей исторической Родины".

Дания МИД РФ Мария Захарова
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