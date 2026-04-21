Совет ЕС ввел санкции против российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников

Фонд, а также портал Euromore обвиняются в пропаганде и дезинформации

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил о решении ввести санкции против российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, а также против интернет-портала Euromore.

Оба юридических лица обвиняются в "продолжающейся гибридной деятельности России, в частности, в пропаганде и дезинформации", сказано в коммюнике.

В Евросоюзе также считают, что обе организации "несут ответственность за поддержку действий и политики (...), подрывающих демократию, верховенство права, стабильность и безопасность в Евросоюзе и на Украине".

"Сегодняшним решением ограничительные меры в связи с дестабилизирующей деятельностью России теперь распространяются на 69 физических и 19 юридических лиц. В отношении лиц, указанных сегодня, замораживаются активы, а гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы", - сообщил Совет ЕС.

