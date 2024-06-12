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Лавров сообщил о проработке совместных проектов с Кубой для поддержки ее экономики

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Россия намерена способствовать укреплению экономики Кубы, которая в том числе страдает от санкций, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Большое внимание мы на данном этапе уделяем поддержке деятельности межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В ее рамках идет проработка приоритетных совместных проектов на основе сформированной за последний период полноформатной договорно-правовой базы практического взаимодействия, нацеленного на наращивание поддержки и стимулирование устойчивого развития кубинской экономики", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом.

Лавров отметил: "Мы продолжим оказание гуманитарной помощи нашим кубинским друзьям, в том числе в связи с природными катаклизмами, последствиями коронавирусной инфекции и, конечно же, в связи с тем резким негативным эффектом, который на Кубу оказывают незаконные эмбарго, введенные США, вопреки позиции практически всех остальных членов мирового сообщества".

"Продолжим бороться совместно за формирование справедливого, полицентричного миропорядка, который должен опираться на общепринятые принципы международного права", - сказал глава МИД РФ.

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья находится с официальным визитом в России с 10 по 12 июня.

Куба Сергей Лавров МИД РФ
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