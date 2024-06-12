Главы МИД РФ и Кубы проведут переговоры в Москве

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Главы МИД РФ и Кубы Сергей Лавров и Бруно Родригес Паррилья, который находится с визитом в России, проведут в среду переговоры, обсудят двустороннее сотрудничество во многих сферах, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

На Смоленской площади сообщили, что стороны обсудят различные аспекты двустороннего стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах.

"Наряду с ключевыми аспектами политического взаимодействия, приоритетное внимание в ходе предстоящей встречи имеется в виду уделить тематике наращивания торгово-экономических связей, в том числе увеличению и диверсификации товарооборота, поддержке инвестиционных проектов с использованием созданной за последний период полноформатной нормативно-правовой базы для решения данной задачи, а также продолжению успешно развивающейся кооперации на таких магистральных направлениях, как энергетика", - говорится в сообщении МИД РФ.

Паррилья 10-11 июня посетил Нижний Новгород для участия в совещании министров иностранных дел, глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в формате БРИКС-плюс/аутрич.