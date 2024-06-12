В Ереване задержаны 86 участников акции протеста у здания парламента

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В Ереване 86 человек задержаны на акции протеста перед зданием парламента Армении с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, сообщили "Интерфаксу" в МВД Армении.

Ранее полиция Армении применила светошумовые гранаты против протестующих у здания парламента Армении, где с участием премьер-министра Никола Пашиняна проходил "правительственный час".

Пашинян заявил в парламенте, что полиция "выполняет возложенные законом обязанности".

В Минздраве Армении "Интерфаксу" сообщили, что на данный момент за медпомощью обратились 55 человек, в том числе полицейские.

Лидер протестного движения Армении, архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян заявил на митинге перед парламентом, что "задача очень проста: Пашинян должен покинуть свой пост". "Мы не отступим ни на шаг", - сказал он.

В ночь на 10 июня требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна протестующие перекрыли проспект Баграмяна в центре Еревана, установив палатки перед зданием парламента.

Ранее Галстанян обратился с требованием к парламенту республики созвать внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос отставки действующего правительства страны во главе с Пашиняном.

4 мая архиепископ Галстанян с благословления католикоса всех армян Гарегина Второго объявил о проведении акций протеста в Ереване против политики властей Армении в вопросе делимитации границ с Азербайджаном. Архиепископ требовал отставки Пашиняна.

26 мая оппозиционный митинг в центре Еревана предложил на пост премьер-министра Армении кандидатуру Галстаняна. Архиепископ сообщил, что попросил католикоса всех армян Гарегина Второго заморозить свое служение в церкви.