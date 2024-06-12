80 человек пострадали в Ереване во время столкновений возле здания парламента

Столкновение участников акции протеста и сотрудников полиции у здания парламента в Ереване Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Порядка 100 человек задержаны, около 80 человек получили ранения в Ереване на акции протеста перед зданием парламента Армении с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

"Задержаны 98 человек", - сообщили "Интерфаксу" в МВД Армении.

В Минздраве республики "Интерфаксу" сообщили, что 79 человек, в том числе полицейские, обратились за медпомощью, из них шестеро выписаны.

Ранее полиция Армении применила светошумовые гранаты против протестующих у здания парламента Армении, где с участием премьер-министра Никола Пашиняна проходил "правительственный час".

Пашинян заявил в парламенте, что полиция "выполняет возложенные законом обязанности".

Лидер протестного движения Армении архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян заявил на митинге перед парламентом, что "задача очень проста - Пашинян должен покинуть свой пост". "Мы не отступим ни на шаг", - сказал он.

В настоящее время шествие во главе с архиепископом направляется к зданию правительства Армении.

В ночь на 10 июня требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна протестующие перекрыли проспект Баграмяна в центре Еревана, установив палатки перед зданием парламента.

4 мая архиепископ Галстанян с благословления католикоса всех армян Гарегина Второго объявил о проведении акций протеста в Ереване против политики властей Армении в вопросе делимитации границ с Азербайджаном. Архиепископ требовал отставки Пашиняна.

26 мая оппозиционный митинг в центре Еревана предложил на пост премьер-министра Армении кандидатуру Галстаняна. Архиепископ сообщил, что попросил католикоса всех армян Гарегина Второго заморозить свое служение в церкви.