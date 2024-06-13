ХАМАС требует, чтобы РФ, КНР и Турция стали странами-гарантами сделки с Израилем

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В движении ХАМАС после израильской операции по спасению заложников в минувшую субботу вновь заявили, что, кроме США, Египта и Катара желают иметь РФ, КНР и Турцию гарантами сделки с Израилем, сообщает The Wall Street Journal.

"Позиция ХАМАС стала только жестче после субботней операции по спасению заложников. Представитель американских властей заявлял, что операции помогали военные США, за счет предоставления разведданных и другой поддержки. В ответ на раскрытие этой информации ХАМАС вновь объявило об еще одном требовании: Китай, Россия и Турция должны быть гарантами любой сделки наряду с США, Египтом и Катаром", - информирует издание.

По данным издания, до этого, в минувший четверг, посредники из числа арабских стран получили первоначальный ответ ХАМАС на новые мирные инициативы. В движении потребовали от Израиля первым делом вывести войска из Филадельфийского коридора и с КПП "Рафах". В последующие 48 часов посредники пытались убедить движение смягчить требования, однако затем Израиль провел операцию по спасению заложников в секторе Газа.

По словам посредников, после операции в ХАМАС также заявили, что сделка должна предусматривать уход израильских военных из сектора вдоль границы с Египтом к концу первой недели реализации соглашения. В свою очередь ХАМАС будет ждать полного вывода израильских войск из анклава и объявление постоянного прекращения огня прежде, чем начнет отпускать заложников. Кроме того, в движении хотят, чтобы Израиль не мог запрещать освобождение кого-либо конкретного из палестинских заключенных из израильских тюрем в рамках сделки.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон консультируется с другими участниками мирного процесса по поводу того, как реагировать на новые условия ХАМАС. Он отметил, что некоторые из предложений могут заработать, а другие - нет, но в детали вдаваться не стал. Вместе с тем он вновь обвинил ХАМАС в создании основных помех для заключения соглашения.

Ранее сообщалось, что ХАМАС одобрительно отреагировало на озвученное президентом США Джо Байденом предложение по урегулированию в секторе Газа, однако не получил подтверждений, что с ним согласен Израиль.

В свою очередь издание Times of Israel, ссылаясь на информированных чиновников, отмечало, что основной проблемой, осложняющей переговоры после ответа ХАМАС на предложение, озвученное Байденом, является то, что движение требует от Израиля предварительных гарантий о согласии на постоянное прекращение огня. Источники издания считают, что ХАМАС опасается, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выполнит только первый этап соглашения, который предусматривает освобождение оставшихся в живых женщин, пожилых и больных заложников, а затем найдет предлог для возобновления боевых действий.

В конце мая президент Байден предложил план прекращения огня в секторе Газа, состоящий из трех фаз. Первая предусматривает установление перемирия, освобождение части израильских заложников в обмен на сотни палестинских заключенных, увеличение поставок гуманитарной помощи, начало переговоров о бессрочном прекращении боевых действий.

В ходе второй фазы Израиль должен вывести все силы из Газы, а палестинские группировки - освободить оставшихся заложников.

Третья фаза предусматривает начало реализации плана по восстановлению сектора Газа при поддержке мирового сообщества.