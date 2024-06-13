ХАМАС не получил ответа от Израиля на предложение о прекращении огня

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - ХАМАС одобрительно отреагировал на озвученное президентом США Джо Байденом предложение по урегулированию в секторе Газа, однако не получил подтверждений, что с ним согласен Израиль, сообщают СМИ со ссылками на новое заявление движения.

В заявлении говорится, что ХАМАС "продемонстрировал необходимый позитив на всех этапах переговоров", чтобы достичь "всеобъемлющего и приемлемого соглашения, основанного на справедливых требованиях своего народа".

ХАМАС отмечает, что госсекретарь США Энтони Блинкен "продолжает говорить о согласии Израиля с последним

предложением, мы не слышали, чтобы кто-либо из израильских официальных лиц заявил об этом".

В то же время правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "продолжает подтверждать свою приверженность противоречащей конституции войне, нацеленной на геноцид, критикуя предложение, выдвинутое президентом Байденом", заявляет движение.

Times of Israel, ссылаясь на информированных чиновников, пишет, что основной проблемой, осложняющей переговоры после ответа ХАМАС на предложение, озвученное Байденом, является то, что движение требует от Израиля предварительных гарантий о согласии на постоянное прекращение огня. Источники издания считают, что ХАМАС опасается, что Нетаньяху выполнит только первый этап соглашения, который предусматривает освобождение оставшихся в живых женщин, пожилых и больных заложников, а затем найдет предлог для возобновления боевых действий.

Чиновники признают, что были и другие изменения, которые ХАМАС пытался внести в ответ на предложение, "но они настаивают на том, что эти поправки незначительны и могут быть решены, если Израиль согласится на постоянное прекращение огня заранее", пишет газета.

Ранее Нетаньяху неоднократно заявлял, что Израиль не согласится на сделку, которая положит конец войне, пока не будет ликвидировано руководство ХАМАС и его военный потенциал.

В конце мая Байден предложил план прекращения огня в секторе Газа, состоящий из трех фаз. Первая предусматривает установление перемирия, освобождение части израильских заложников в обмен на сотни палестинских заключенных, увеличение поставок гуманитарной помощи, начало переговоров о бессрочном прекращении боевых действий.

В ходе второй фазы Израиль должен вывести все силы из Газы, а палестинские группировки - освободить оставшихся заложников.

Третья фаза предусматривает начало реализации плана по восстановлению сектора Газа при поддержке мирового сообщества.