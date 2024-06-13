Oracle увеличила выручку на 3% в IV финквартале

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Американская Oracle Corp., один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения, в четвертом квартале 2024 финансового года получила выручку и скорректированную прибыль ниже прогнозов рынка. Выручка Oracle увеличилась на 3% до $14,29 млрд.

Как сообщается в пресс-релизе, чистая прибыль за квартал, завершившийся 31 мая, составила $3,14 млрд, или $1,11 в расчете на акцию, по сравнению с $3,32 млрд, или $1,19 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль снизилась на 2% в годовом выражении и составила $1,63 в расчете на акцию.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,65 при выручке $14,6 млрд.

Выручка крупнейшего для Oracle подразделения облачных услуг и лицензионной поддержки повысилась на 9% до $10,23 млрд. Доходы от продажи лицензий снизились на 15% и составили $1,84 млрд. Выручка Oracle от продажи оборудования уменьшилась на 1% до $842 млн, от продажи услуг – на 6% до $1,37 млрд.

"В третьем и четвертом финансовых кварталах Oracle подписала крупнейшие контракты на продажу в своей истории, чему способствовал огромный спрос на обучение больших языковых ИИ-моделей в Oracle Cloud, - приводятся в пресс-релизе слова главы компании Сафры Кац. - Благодаря этим рекордным продажам объем портфеля контрактных обязательств к исполнению (Remaining Performance Obligations, RPO) вырос на 44% в четвертом финквартале и составил $98 млрд".

"Я ожидаю, что в 2025 финансовом году спрос в области ИИ останется высоким и позволит компании достичь еще более высоких продаж и RPO, причем рост выручки будет двузначным, - заявила CEO. - Я также ожидаю, что с каждым кварталом рост будет ускоряться, учитывая, что мощности облачной инфраструктуры Oracle (OCI) постепенно догоняют спрос".

Эксперты в среднем ожидали роста выручки Oracle на 9% в 2025 фингоду.

По словам Кац, только в четвертом финквартале компания заключила более 30 ИИ-контрактов на общую сумму свыше $12,5 млрд, включая один с OpenAI на обучение ее чат-бота ChatGPT в Oracle Cloud.

В свою очередь, председатель совета директоров и основатель Oracle Ларри Эллисон отметил, что компания недавно подписала с Google (входит в Alphabet Inc.) соглашение об интеграции облачных ресурсов двух компаний, предполагающее на первом этапе строительство 12 центров обработки данных (ЦОД) OCI в Google Cloud.

"Мы рассчитываем, что решения Oracle в области баз данных станут доступны в Google Cloud в сентябре текущего года", - пояснил Эллисон.

Также он указал на значительное расширение в четвертом финквартале партнерства с Microsoft Corp. в области мультиоблачных решений (multicloud). По его словам, компании договорились о поддержке OpenAI, где Microsoft выступает крупным инвестором, и ее ChatGPT. Кроме того, запущены 11 из 23 ЦОД OCI, строящихся в рамках облачной платформы Microsoft Azure.

В текущем финквартале Oracle ожидает скорректированную прибыль на уровне $1,33-1,37 на акцию.