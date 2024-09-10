Oracle увеличила квартальную выручку лучше прогнозов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Американская Oracle Corp., один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения, увеличила чистую прибыль на 20% и нарастила выручку на 7% в первом финансовом квартале, причем скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

За квартал, который завершился 31 августа, чистая прибыль компании составила $2,93 млрд, или $1,03 в расчете на акцию, по сравнению с $2,42 млрд, или $0,86 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Прибыль без учета разовых факторов увеличилась до $1,39 с $1,19 на акцию, превысив консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $1,33 на акцию.

Квартальная выручка Oracle составила $13,31 млрд против $12,45 млрд годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $13,23 млрд.

Выручка подразделения "облачных" услуг и лицензионной поддержки Oracle в первом финквартале увеличилась на 7% - до $10,52 млрд (прогноз рынка - $10,47 млрд). В частности, выручка "облачных" сервисов (IaaS и SaaS) подскочила на 21%, до $5,6 млрд.

"По мере того, как облачные услуги стали крупнейшим бизнесом Oracle, рост нашей операционной прибыли и прибыли в расчете на акцию ускорился", - отметила главный исполнительный директор Oracle Сафра Кац.

Доходы от продажи лицензий ("облачных" и для локальных ПК) повысились на 7%, до $870 млн, от продажи оборудования - понизились на 8%, до $655 млн. Выручка от продажи услуг сократилась на 9%, до $1,26 млрд.

Компания прогнозирует скорректированную прибыль на второй финквартал на уровне $1,45-1,49 на акцию и ожидает увеличения выручки на 7-9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозируют скорректированную прибыль Oracle в $1,48 на акцию.

По итогам первого финквартала Oracle выплатит дивиденды в размере $0,4 на акцию, как и год назад.

Бумаги компании подорожали на 8,9% на дополнительных торгах в понедельник. С начала 2024 года рыночная стоимость компании выросла на 32,7%, до $390,8 млрд.