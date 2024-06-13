G7 согласовала параметры кредитов, которые обеспечат Киеву с помощью активов РФ

Средства должны начать поступать к концу 2024 года

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Государства G7 достигли соглашения по поводу того, как будут выглядеть кредиты, которые они намерены предоставить Киеву при помощи прибылей от замороженных активов РФ, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на источники.

"Страны "группы семи" договорились о структуре займа - на основе размеров их экономик - для предоставления Украине $50 млрд новой помощи, которая начнет поступать к концу этого года, заявили люди, знакомые с данным вопросом", - отмечает агентство.

"После месяцев обсуждений, как использовать прибыль от замороженных российских активов, такой план должен получить поддержку лидеров на саммите в Италии на этой неделе. Страны G7 будут выдавать займы Украине, которые будут погашать, используя прибыль от примерно $280 млрд блокированных активов, большая часть из которых иммобилизована в Европе", - разъясняет Bloomberg.

Механизм, который должен учредить в Италии, предусматривает передачу США, ЕС и другими участниками займов по отдельности; при этом при погашении кредитов воспользуются средствами - доходами от блокированных активов РФ.

По данным агентства, структура займа от каждого из участников схемы будет строиться по его правилам; каждый сам возьмет на себя риски при выдаче кредита - в случае, если с блокированных активов удастся получить меньше прибыли, чем предполагалось изначально.

Окончательно технические детали должны согласовать уже после саммита G7. Также содержание соглашения еще могут изменить на саммите G7.

Ожидается, что средства пойдут на оборону Украины, поддержку ее экономики и восстановление - в среднесрочной перспективе, и позволят покрыть ее финансовые потребности на 2025 год и далее.

По данным агентства, в год блокированные активы смогут дать $3,2 - $5,4 млрд. Для погашения кредитов необходимо, чтобы замороженные активы оставались дольше в этом положении - несколько лет - с целью продолжать пользоваться прибылями от них.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что лидеры стран G7 намерены уже в четверг объявить о соглашении о предоставлении Украине кредита в размере $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.

Саммит G7 пройдет с 13 по 15 июня.