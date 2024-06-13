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МИД РФ обещает болезненный для ЕС ответ в случае использования активов РФ в пользу Украины

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Ответные меры России на планы использовать замороженные активы РФ в пользу Украины будут крайне болезненными, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Такие планы Захарова назвала "очередным ударом по международному праву" и заявила, что "конечно ответные меры безусловно обязательно последуют, как они следовали всегда".

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Она предупредила, что "неминуемые ответные меры будут для Брюсселя крайне болезненными".

"Мы знаем о якобы достигнутых принципиальных договоренностях по линии "семерки" предоставить Украине очередной кредит на сумму $50 млрд под залог будущих доходов от управления российскими средствами. Подобный шаг не приведет Запад ни к чему хорошему", - сказала Захарова.

По ее словам, "противоправные инициативы, связанные с накачиванием киевского режима деньгами за чужой счет, чреваты окончательной разбалансировкой финансовой системы, разрушительными кризисами".

МИД РФ Мария Захарова Украина ЕС
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