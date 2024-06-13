На Запорожской АЭС в очередной раз сменились наблюдатели от МАГАТЭ

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прошла в 20-й раз на Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщили в четверг представители станции.

В составе команды специалистов агентства четыре инспектора. Их задача заключается в наблюдении и оценке состояния безопасности станции.

"Безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, как и всегда, обеспечено Вооруженными силами Российской Федерации совместно с подразделениями Росгвардии", - добавили на ЗАЭС.

Ротация специалистов прошла в 20-й раз начиная с 1 сентября 2022 года. Предыдущий раз состав миссии наблюдателей менялся 16 мая.

Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").