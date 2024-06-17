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Постпред Ульянов заявил, что МАГАТЭ придется назвать виновных в обстрелах ЗАЭС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - У директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси рано или поздно появятся неопровержимые доказательства того, кто именно причастен к атакам на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), и тогда ему придется назвать вещи своими именами, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

"Гросси утверждает, что он и его люди не называют виновных в обстрелах ЗАЭС из-за отсутствия стопроцентных доказательств. Удары осуществляются беспилотниками, а они могут летать во всех направлениях, а потом совершать нападения - дескать, сотрудники МАГАТЭ, находящиеся на станции, не в силах определить, кто контролировал дроны и осуществлял агрессивные действия в отношении ЗАЭС", - сказал Ульянов.

По его мнению, "все это до поры до времени".

"Я думаю, что если нападения будут продолжаться, рано или поздно доказательства появятся, и тогда Гросси придется назвать вещи своими именами", - заявил российский дипломат.

Запорожская АЭС с октября 2022 года находится под управлением АО "Росэнергоатом", которое входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом". ЗАЭС расположена вблизи города Энергодара Запорожской области на берегу Каховского водохранилища.

Как сообщалось, в апреле Ульянов в Телеграм-канале выразил скептическое отношение к возможностям ООН по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

ЗАЭС Запорожская АЭС МАГАТЭ Михаил Ульянов ООН
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