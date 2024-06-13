Число беженцев в мире в конце 2023 года превысило 117 млн человек

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Число вынужденно перемещенных лиц к концу 2023 года достигло рекордного показателя в 117,3 млн человек, сообщило в четверг Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

"На конец 2023 года вынужденно перемещенными лицами были 117,3 млн человек, поскольку им пришлось спасаться от преследований, конфликтов, насилия, нарушений прав человека и событий, серьезно нарушающих общественный порядок", - говорится в отчете УВКБ.

"Число перемещенных лиц достигло новых исторических масштабов по всему миру", - пишут авторы.

По оценке УВКБ, число беженцев продолжило расти в первые месяцы 2024 года и к концу апреля могло превысить 120 млн человек.

Влияние на рост количества перемещенных лиц оказали конфликты в Судане, ДР Конго, Мьянме и в секторе Газа. По данным Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, к концу 2023 года "в результате катастрофического насилия около 1,7 млн человек были вынуждены покинуть сектор Газа".

Как говорится в отчете, ситуация в Сирии стала причиной "крупнейшего в мире кризиса, связанного с перемещением населения: 13,8 млн человек были насильственно перемещены внутри страны и за ее пределы".

"Эти страдания должны побудить международное сообщество принять срочные меры для устранения основных причин вынужденного перемещения населения", - заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"Без укрепления сотрудничества и принятия согласованных мер по урегулированию конфликтов, ликвидации нарушений прав человека и борьбы с климатическим кризисом число перемещенных лиц продолжит расти, что приведет к новым страданиям и дорогостоящим гуманитарным мерам реагирования", - сказал Гранди.