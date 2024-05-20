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Израильские военные заявили об эвакуации из Рафаха 950 тысяч человек

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Израильские военные полагают, что город Рафах покинули примерно 950 тысяч палестинцев, пишет The Times of Israel со ссылкой на источники. Еще 300 - 400 тысяч человек остаются в Рафахе, в основном в прибрежной зоне и в некоторых местах в городском центре.

В мае Армия обороны Израиля предписала палестинцам эвакуироваться из той части Рафаха, в которой находились порядка 150 тысяч человек. Эвакуировавшиеся в значительной степени скопились в Аль-Маваси, которую ЦАХАЛ выделил в качестве "гуманитарной зоны" на побережье, а также в центральной части Газы, где не действуют сухопутные войска. Ранее для проведения эвакуации зону в Аль-Маваси расширили, палестинцы починили водопроводы, туда направили полевые госпитали и гуманитарную помощь.

По данным The Times of Israel, в ЦАХАЛе считают, что часть бойцов ХАМАС и других военизированных группировок ушла вместе с мирным населением, потому что израильские военные не выставляли блокпосты на пути их следования. Однако многие бойцы остались в Рафах для противостояния ЦАХАЛу.

По оценкам ЦАХАЛа, в Рафахе держат позиции четыре батальона ХАМАС, еще два развернуты в центральной Газе - в районе лагерей для беженцев в Нусейрате и Дейр-эль-Балахе. При этом Рафах остается последним местом в анклаве, где ХАМАС сберег значительные запасы ракет. По мнению ЦАХАЛа, у группировки больше не осталось мастерских по их производству.

Пока подразделения ЦАХАЛ не продвинулись дальше района Аль-Бразил в Рафахе. Военные обнаружили десятки подземных туннелей и готовят их к подрыву. Однако неясно, как много из них ведут из сектора Газа в Египет.

ЦАХАЛ удерживает контроль над КПП "Рафах", ведет действия в Филадельфийском коридоре - полосе земли протяженностью 14 км, служащую буферной зоной на границе между Египтом и Газой.

Хроника 07 октября 2023 года – 20 мая 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Египет ХАМАС ЦАХАЛ Рафах
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