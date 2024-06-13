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Кремль не увидел повода для беспокойства в прибытии военных кораблей РФ на Кубу

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В Кремле не видят поводов для беспокойства в связи с прибытием на Кубу российского фрегата "Адмирал Горшков" и подлодки "Казань" и заявляют, что военные учения в разных регионах мира – это нормальная практика.

"Военные учения – это нормальная практика, в самых разных регионах мира – это тоже нормальная практика для государств, тем более для такой крупной морской державы, как Российская Федерация. И осуществление подобных визитов – это тоже распространенная практика, поэтому не видим никаких поводов для беспокойства в данном случае", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Так он прокомментировал беспокойство США в связи с прибытием судов на Кубу и распространением в этой связи в западных СМИ информации о том, что в Гавану якобы перебрасываются российские военные.

Дмитрий Песков Куба США
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