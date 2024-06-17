Отряд кораблей Северного флота РФ покинул Кубу

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Северного флота (СФ), в том числе фрегат "Адмирал Горшков", оснащенный гиперзвуковыми ракетами "Циркон", покинул Кубу, сообщили в пресс-службе СФ в понедельник.

"Сегодня отряд кораблей Северного флота, возглавляемый фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков", завершил мероприятия неофициального визита и вышел из порта Гавана Республики Куба", - говорится в сообщении.

"После выхода из территориальных вод Республики Куба отряд кораблей продолжит выполнение задач в соответствии с планом дальнего похода", - заявили в пресс-службе.

Отряд кораблей СФ прибыл на Кубу 12 июня. По данным Минобороны РФ, в порт Гавана зашли фрегат "Адмирал Горшков", атомная подлодка "Казань", средний морской танкер "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер".

Там отметили, что за время пребывания в порту, экипажи кораблей приняли участие в протокольных, торжественных и памятных мероприятиях.

11 июня в Минобороны РФ сообщали, что фрегат "Адмирал Горшков" и атомная подлодка "Казань" отработали применение высокоточного оружия в ходе учения в Атлантическом океане.

Согласно открытой информации, "Адмирал флота Советского Союза Горшков" – головной фрегат проекта 22350, он стал первым носителем гиперзвуковых ракет "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение"). Корабли данного проекта оснащаются также крылатыми ракетами "Калибр" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

По официальной информации, многоцелевая АПЛ "Казань" проекта 885М "Ясень-М" была заложена на ОАО "ПО "Севмаш" в Северодвинске в 2009 году, спущена на воду в 2017 году, вошла в состав Северного флота в 2021 году. "Казань" относится к АПЛ четвертого поколения с пониженным уровнем акустического поля. Эти подлодки оснащены высокоточным ракетным оружием большой дальности.