Из Ливана по Израилю выпустили более 100 реактивных снарядов

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Свыше 100 реактивных снарядов в четверг запустили из Ливана по израильской территории, на севере Израиля не смолкают сирены воздушной тревоги, сообщает портал Ynet.

Системы ПВО перехватили часть снарядов, другие разорвались в полях, из-за чего не менее чем в 15 местах начались пожары.

Израильские военные сообщали, что до 40 снарядов запущено в сторону Голанских высот и Галилеи, большую часть из них удалось сбить.

Также поступали сообщения, что в районе Цфата на севере Израиля истребители пытались перехватить беспилотники, прилетевшие из Ливана.

Накануне высокопоставленный член движения "Хезболла" Хашем Сафи ад-Дин пообещал на похоронах убитого во вторник при ударе по Ливану командира Сами Абдуллы, что "Хезболла" усилит атаки на Израиль. "Пусть враг ждет нас на поле боя", - сказал он.

По данным телеканала Al Jazeera, накануне, после гибели этого командира, "Хезболла" запустила более 200 снарядов по Израилю, что стало одним из наиболее крупных обстрелов с начала нынешнего конфликта.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ израильские военные начали операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого боевики движения "Хезболла", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные обстреливают позиции друг друга вдоль границы.