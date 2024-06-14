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ХАМАС не знает, сколько израильских заложников до сих пор живы

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Никто не знает, сколько из захваченных группировкой ХАМАС израильских заложников все еще живы, заявил член политбюро ХАМАС Усама Хамдан в интервью телеканалу CNN.

"Я понятия об этом не имею. Никто не имеет ни малейшего представления об этом", - сказал Хамдан, отвечая на соответствующий вопрос.

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В свою очередь лидер израильской оппозиции Бенни Ганц заявил, что Израиль знает, сколько заложников в Газе до сих пор остаются в живых.

"Мы знаем достаточно близкое число", - сказал он, отвечая на тот же вопрос.

CNN отмечает, что судьба оставшихся в Газе 120 заложников "имеет решающее значение" для любого соглашения по Газе. Хамдан подчеркнул, что для ХАМАС ключевым является прекращение боевых действий на постоянной основе и вывод из Газы всех израильских войск.

Он отметил, что у ХАМАС существуют опасения, что "израильтяне хотят прекращения огня только на шесть недель, а затем собираются вернуться к войне".

СМИ отмечают, что США, Египет и Катар все еще пытаются оказать давление на ХАМАС, чтобы добиться соглашения о прекращении огня по схеме, представленной президентом США Джо Байденом.

Накануне ХАМАС заявил, что "продемонстрировал необходимый позитив на всех этапах переговоров", чтобы достичь "всеобъемлющего и приемлемого соглашения, основанного на справедливых требованиях своего народа".

В движении отмечали, что правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "продолжает подтверждать свою приверженность противоречащей Конституции войне, нацеленной на геноцид, критикуя предложение, выдвинутое президентом Байденом".

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В конце мая Байден предложил план прекращения огня в секторе Газа, состоящий из трех фаз. Первая предусматривает установление перемирия, освобождение части израильских заложников в обмен на сотни палестинских заключенных, увеличение поставок гуманитарной помощи, начало переговоров о бессрочном прекращении боевых действий.

В ходе второй фазы Израиль должен вывести все силы из Газы, а палестинские группировки - освободить оставшихся заложников.

Третья фаза предусматривает начало реализации плана по восстановлению сектора Газа при поддержке мирового сообщества.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября 2023 года – 14 июня 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Бенни Ганц Джо Байден Израиль ХАМАС
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