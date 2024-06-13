США и ЕС собрались не размораживать активы РФ, пока Киев не получит компенсацию

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Американские и европейские официальные лица подтвердили готовность держать российские активы заблокированными, пока Москва "не выплатит репарации" Украине, сообщает Associated Press со ссылкой на американские источники.

В сообщении отмечается, что на практике "этот шаг открывает возможность лидерам США и ЕС объявить о выделении кредита Киеву на сумму в $50 млрд на саммите G7". Ранее сообщалось, что согласно планам лидеров США и стран ЕС, Киеву не придется возвращать эти деньги. Для погашения кредитов планируется использовать как раз доходы от замороженных активов РФ.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что государства G7 достигли соглашения по поводу того, как будут выглядеть кредиты, которые они намерены предоставить Киеву при помощи прибылей от замороженных активов РФ.

"Страны "группы семи" договорились о структуре займа - на основе размеров их экономик - для предоставления Украине $50 млрд новой помощи, которая начнет поступать к концу этого года, заявили источники, знакомые с данным вопросом", - информирует агентство.

"После месяцев обсуждений, как использовать прибыль от замороженных российских активов, такой план должен получить поддержку лидеров на саммите в Италии на этой неделе. Страны G7 будут выдавать займы Украине, которые будут погашать, используя прибыль от примерно $280 млрд блокированных активов, большая часть из которых иммобилизована в Европе", - разъясняет Bloomberg.