В Белом доме раскритиковали позицию ХАМАС по перемирию в Газе

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в четверг заявил, что группировка ХАМАС не дает согласия на соглашение с Израилем о прекращении огня, несмотря на то, что ранее сама предлагала прекратить боевые действия на похожих условиях.

"Самое большое препятствие пока что - это то, что ХАМАС отказывается подписать соглашение, похожее на то, что они сами предлагали ранее", - сказал Байден на пресс-конференции.

Он отметил, что "пока не ясно, дойдет ли этот процесс урегулирования до реализации".

Перед пресс-конференцией американский лидер заявил журналистам, что не теряет надежды на то, чтобы достигнуть соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Израиль настроен на соглашение о прекращении огня с движением ХАМАС, он действует по этому вопросу последовательно. Он указал, что в ответ на эту инициативу движение ХАМАС выдвинуло новые требования, и в данный момент идет работа над тем, как можно скорее преодолеть разногласия и заключить соглашение.

Ранее стало известно, что ХАМАС внесло ряд поправок в проект мирной инициативы. По данным The Wall Street Journal, в частности, в движении хотят, чтобы сделка предусматривала уход израильских военных из сектора вдоль границы с Египтом к концу первой недели реализации соглашения. В свою очередь ХАМАС будет ждать полного вывода израильских войск из анклава и объявление постоянного прекращения огня прежде, чем начнет отпускать заложников. Кроме того, в движении хотят, чтобы Израиль не мог запрещать освобождение кого-либо конкретного из палестинских заключенных из израильских тюрем в рамках сделки.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон консультируется с другими участниками мирного процесса по поводу того, как реагировать на новые условия ХАМАС. Он отметил, что некоторые из предложений могут заработать, а другие - нет, но в детали вдаваться не стал.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.