Поиск
СюжетПМЭФ-2024

В Белом доме раскритиковали позицию ХАМАС по перемирию в Газе

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в четверг заявил, что группировка ХАМАС не дает согласия на соглашение с Израилем о прекращении огня, несмотря на то, что ранее сама предлагала прекратить боевые действия на похожих условиях.

"Самое большое препятствие пока что - это то, что ХАМАС отказывается подписать соглашение, похожее на то, что они сами предлагали ранее", - сказал Байден на пресс-конференции.

Он отметил, что "пока не ясно, дойдет ли этот процесс урегулирования до реализации".

Перед пресс-конференцией американский лидер заявил журналистам, что не теряет надежды на то, чтобы достигнуть соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Израиль настроен на соглашение о прекращении огня с движением ХАМАС, он действует по этому вопросу последовательно. Он указал, что в ответ на эту инициативу движение ХАМАС выдвинуло новые требования, и в данный момент идет работа над тем, как можно скорее преодолеть разногласия и заключить соглашение.

Ранее стало известно, что ХАМАС внесло ряд поправок в проект мирной инициативы. По данным The Wall Street Journal, в частности, в движении хотят, чтобы сделка предусматривала уход израильских военных из сектора вдоль границы с Египтом к концу первой недели реализации соглашения. В свою очередь ХАМАС будет ждать полного вывода израильских войск из анклава и объявление постоянного прекращения огня прежде, чем начнет отпускать заложников. Кроме того, в движении хотят, чтобы Израиль не мог запрещать освобождение кого-либо конкретного из палестинских заключенных из израильских тюрем в рамках сделки.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон консультируется с другими участниками мирного процесса по поводу того, как реагировать на новые условия ХАМАС. Он отметил, что некоторые из предложений могут заработать, а другие - нет, но в детали вдаваться не стал.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 13 июня 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Джейк Салливан Джо Байден Газа ХАМАС Энтони Блинкен Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В G7 достигли политического соглашения по использованию доходов от активов РФ

Казахстан с октября запустит визовые программы "цифровых кочевников"

Казахстан с октября запустит визовые программы "цифровых кочевников"

США и ЕС собрались не размораживать активы РФ, пока Киев не получит компенсацию

Великобритания присоединилась к санкциям США против Мосбиржи, НРД и НКЦ

Великобритания присоединилась к санкциям США против Мосбиржи, НРД и НКЦ

Число беженцев в мире в конце 2023 года превысило 117 млн человек

G7 согласовала параметры кредитов, которые обеспечат Киеву с помощью активов РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });