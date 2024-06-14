Трамп на встрече с законодателями-республиканцами раскритиковал оказание помощи Украине

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп в ходе встречи с законодателями-республиканцами в Конгрессе раскритиковал выделение Украине $61 млрд помощи, сообщил член Палаты представителей США Мэтт Гетц.

"Трамп об Украине: "Они никогда не будут рядом с нами", - написал республиканец в соцсети X.

По словам Гетца, Трамп заявил, что США должны "платить нашим военным больше", вместо того, чтобы отправлять миллиарды долларов на Украину.

"Трамп, критикующий помощь Украине в лицо спикеру (Палаты представителей США Майку - ИФ) Джонсону, - это эпично", - отметил Гетц.

Трамп провел встречу с республиканцами в Конгрессе. Это было первое посещение экс-президентом Капитолийского холма после событий 6 января 2021 года.

Трамп долгое время скептически относился к предоставлению дополнительной помощи США Украине. По его мнению, поддержка Киева не является жизненно важным интересом для Вашингтона.

В апреле президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом пакет законопроектов о дополнительной финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

Эти меры вызвали раскол среди конгрессменов-республиканцев, часть которых решила, что Джонсон пошел на поводу у Белого дома и не учел интересы Республиканской партии.