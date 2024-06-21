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Трамп заявил, что Байдену не следовало обещать Украине членство в НАТО

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президенту США Джо Байдену не следовало заявлять, что Украина непременно станет членом НАТО, заявил бывший глава государства Дональд Трамп.

"Байден говорил абсолютно все неправильные вещи. Одной из них было то, что "Украина вступит в НАТО". Это одна из многих вещей, которые он озвучил, и когда я его слушал, я подумал: "Этот парень начнет войну", - заявил он в эфире подкаста All In.

Трамп добавил, что Байден по теме Украины систематически делал неверные заявления. По словам экс-президента, его преемник продолжает озвучивать "сумасшедшие мысли".

Вместе с тем Трамп заявил, что может гарантировать, что в случае прихода к власти не отправит американских военных на Украину, отметив, что у Франции и Германии ситуация совершенно другая, так как для них Украина - "почти сосед".

"Сейчас я постоянно слышу разговоры о вступлении Украины в НАТО, а теперь я слышу еще и про то, что Франция хочет сама сражаться на Украине. Ну что ж, удачи им", - сказал он.

В очередной раз Трамп отметил, что конфликт на Украине бы не начался, если бы он, а не Байден, был бы сейчас президентом США.

И Байден, и Трамп уже набрали необходимое количество голосов для выдвижения их кандидатур для участия в президентских выборах. Выдвижение произойдет на съездах Демократической и Республиканской партий, которые состоятся летом.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

Джо Байден Дональд Трамп США НАТО Украина
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