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Численность армии Польши превысила 200 тыс. человек

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Численность польской армии превысила 200 тыс. военнослужащих, сообщил в четверг министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Вооруженные силы Польши насчитывают уже более 200 тыс. солдат в строю", - написал глава польского Минобороны в своем официальном аккаунте в соцсети X.

"Это важный шаг для безопасности Польши и Североатлантического Альянса", - подчеркнул он.

Ранее министр национальной обороны Польши говорил, что до конца текущего года численность польской армии планируется увеличить до 220 тыс. военнослужащих.

Польша
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