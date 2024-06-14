Численность армии Польши превысила 200 тыс. человек

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Численность польской армии превысила 200 тыс. военнослужащих, сообщил в четверг министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Вооруженные силы Польши насчитывают уже более 200 тыс. солдат в строю", - написал глава польского Минобороны в своем официальном аккаунте в соцсети X.

"Это важный шаг для безопасности Польши и Североатлантического Альянса", - подчеркнул он.

Ранее министр национальной обороны Польши говорил, что до конца текущего года численность польской армии планируется увеличить до 220 тыс. военнослужащих.