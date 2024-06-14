Лидеры G7 пообещали добиться от России финансовых компенсаций для Украины

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Лидеры стран G7 на саммите в Италии пообещали добиваться от России выплаты компенсации Украине, говорится в итоговом заявлении участников этой встречи. Его цитирует ANSA.

"Россия должна положить конец боевым действиям (...) и выплатить компенсацию за нанесенный Украине ущерб. Согласно данным Всемирного банка, этот ущерб сейчас превышает $486 млрд", - отмечается в заявлении.

Cтраны Большой Семерки будут изучать, существуют ли юридические способы обязать Россию выплатить подобную компенсацию.