Поиск

Лидеры G7 пообещали добиться от России финансовых компенсаций для Украины

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Лидеры стран G7 на саммите в Италии пообещали добиваться от России выплаты компенсации Украине, говорится в итоговом заявлении участников этой встречи. Его цитирует ANSA.

"Россия должна положить конец боевым действиям (...) и выплатить компенсацию за нанесенный Украине ущерб. Согласно данным Всемирного банка, этот ущерб сейчас превышает $486 млрд", - отмечается в заявлении.

Cтраны Большой Семерки будут изучать, существуют ли юридические способы обязать Россию выплатить подобную компенсацию.

G7 Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Sotheby's проведет крупнейший в истории аукцион шампанского

Sotheby's проведет крупнейший в истории аукцион шампанского

Лавров рассчитывает, что предложения Путина по Украине рассмотрит саммит G7

Медведев заявил, что санитарная зона может быть расширена до границы с Польшей

Медведев заявил, что санитарная зона может быть расширена до границы с Польшей
Военная операция на Украине

Путин допускал сохранение суверенитета Киева над Херсонской и Запорожской областями

Некоторые банки Киргизии возобновили работу с системами денежных переводов РФ

Акционеры Tesla одобрили пакет выплат Маску в сумме $56 млрд

Акционеры Tesla одобрили пакет выплат Маску в сумме $56 млрд

Миллионы мусульман прибыли в Саудовскую Аравию на хадж

Миллионы мусульман прибыли в Саудовскую Аравию на хадж

Что случилось этой ночью: пятница, 14 июня

Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС не знает, сколько израильских заложников до сих пор живы

Трамп на встрече с законодателями-республиканцами раскритиковал оказание помощи Украине

Трамп на встрече с законодателями-республиканцами раскритиковал оказание помощи Украине
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });