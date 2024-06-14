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Лидеры G7 призвали Иран не передавать баллистические ракеты России

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Участники саммита Большой Семерки в Италии призвали Иран не передавать России баллистические ракеты и связанные с ними технологии, говорится в итоговом заявлении встречи. Его приводит ANSA.

"Ирану следует прекратить поддерживать боевые действия России на Украине (...). Тегеран должен воздержаться от передачи баллистических ракет и связанных с ними технологий", - сказано в документе.

"Мы готовы быстро и скоординированным образом ответить (в случае передачи ракет - ИФ), в том числе, принимая новые существенные меры", - предупредили в G7.

Лидеры G7 пригрозили Ирану санкциями в случае дальнейшей "дестабилизации на Ближнем Востоке".

Иран G7 Украина Ближний Восток
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