ЕК готовит обвинения против Apple в ограничении конкуренции на App Store

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) готовится в ближайшие недели предъявить обвинения американской Apple Inc. в ограничении конкуренции на App Store. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Регулятор предварительно установил, что Apple не выполняет обязанности, предусмотренные новым законом о цифровых рынках Digital Markets Act (DMA), по которому компания должна предоставлять разработчикам приложений возможность "направлять" пользователей на сторонние ресурсы без взимания с них платы.

Таким образом, Apple может стать первой компанией, которой будут предъявлены обвинения по DMA. Она также может скорректировать свои методы, чтобы ЕК изменила мнение.

Если компанию признают виновной в нарушении DMA, ей грозит ежедневный штраф в размере до 5% среднесуточной мировой выручки, которая сейчас немногим превышает $1 млрд.

Акции Apple дешевеют на 0,9% на торгах в пятницу.