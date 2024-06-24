Apple обвинили в нарушении закона о цифровых рынках ЕС

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Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) обвинила американскую Apple Inc. в ограничении конкуренции на App Store.

Согласно пресс-релизу ЕК, регулятор предварительно установил, что Apple не выполняет обязанности, предусмотренные новым законом о цифровых рынках Digital Markets Act (DMA), по которому компания должна предоставлять разработчикам приложений возможность "направлять" пользователей на сторонние ресурсы без взимания с них платы.

Apple стала первой компанией, которой предъявлены обвинения по DMA.

ЕК назвала комиссии, взимаемые Apple с разработчиков приложений за первоначальное привлечение пользователей через App Store, выходящими "за рамки строго необходимого".

Регулятор также начал новое расследование в отношении компании, в рамках которого проверяет на соответствие DMA ее политику в отношении скачивания сторонних приложений и магазинов приложений.

Если компанию признают виновной в нарушении DMA, ей грозит штраф в размере до 10% мировой выручки.