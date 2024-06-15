Парламент ЮАР переизбрал Рамафосу президентом

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Депутаты нижней палаты парламента ЮАР (Национальная ассамблея Южно-Африканской Республики) на заседании в ночь на субботу переизбрали президентом страны Сирила Рамафосу, передают южноафриканские СМИ.

За Рамафосу проголосовали 283 депутата из 339 участвовавших в голосовании.

29 мая в стране состоялись парламентские выборы. Конституция ЮАР предписывает, чтобы в течение двух недель после них Национальная ассамблея собралась для выбора президента, спикера и вице-спикера.

Правящий с 1994 года Африканский национальный конгресс (АНК) впервые потерял свое большинство и пытается сформировать коалицию для создания правительства национального единства. Наблюдатели полагали, что занимающий пост президента ЮАР с 2018 года Рамафоса, глава АНК, добьется переизбрания, но при этому ему придется пойти на уступки другим партиям.

В четверг вечером в АНК сообщили, что достигли компромиссов с рядом других партий.