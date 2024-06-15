Путин поздравил Рамафозу с переизбранием на пост президента ЮАР

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил Сирила Рамафозу с переизбранием на пост президента ЮАР, сообщает в субботу сайт Кремля.

"Высоко ценим Ваш личный вклад в развитие отношений стратегического партнерства между нашими странами, а также продуктивного российско-южноафриканского взаимодействия в рамках ООН, БРИКС, "Группы двадцати" и других многосторонних структур", - говорится в поздравительной телеграмме.

"Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Буду рад приветствовать Вас на саммите БРИКС в Казани 22-24 октября", - отметил Путин.

Он пожелал Рамафозе новых успехов на посту президента ЮАР.

Как сообщали ранее южноафриканские СМИ, депутаты нижней палаты парламента ЮАР (Национальная ассамблея Южно-Африканской Республики) на заседании в ночь на субботу переизбрали Рамафозу президентом страны.