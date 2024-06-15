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США выделят Украине более $1,5 млрд на гуманитарные нужды и энергетику

США выделят Украине более $1,5 млрд на гуманитарные нужды и энергетику
Вице-президент США Камала Харрис
Фото: Elijah Nouvelage/Getty Images

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Вице-президент США Камала Харрис сообщила в субботу президенту Украины Владимиру Зеленскому о решении Вашингтона выделить Киеву свыше $1,5 млрд для гуманитарной помощи и решения неотложных проблем в сфере энергетики.

"Вице-президент объявила о дополнительной помощи в размере более $1,5 млрд для удовлетворения чрезвычайных энергетических и гуманитарных потребностей Украины, таких, как продовольствие, вода, жилье и медицинское обслуживание, а также обеспечение безопасности ее граждан", - говорится в пресс-релизе Белого дома, опубликованном по итогам встречи.

В ходе встречи "на полях" конференции по Украине в Люцерне Харрис и Зеленский также обсудили возможные пути урегулирования украинского кризиса.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
Камала Харрис США Украина Владимир Зеленский
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