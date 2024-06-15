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В Турции считают, что конференция по Украине была бы эффективнее при участии РФ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил в субботу, что проходящая в Швейцарии конференция по украинскому урегулированию была бы эффективнее, если бы на ней была представлена Россия.

"Этот саммит был бы более плодотворным, если бы присутствовала и другая сторона, Россия", - приводит слова Фидана агентство ЭФЭ.

Глава турецкого МИД добавил, что Анкара активно работает над урегулированием украинского кризиса. Министр предупредил, что, по его мнению, есть риск эскалации конфликта и распространения военных действий за пределы Украины.

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В субботу в Люцерне стартовала двухдневная конференция по урегулированию украинского конфликта.

В марте в МИД РФ заявили, что Россия не намерена участвовать в международной конференции по вопросу мира на Украине в Швейцарии. Объясняя причины такого решения, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула: "Этот форум будет посвящен продвижению ультимативной "формулы Зеленского", хотя его швейцарские организаторы делают вид, что ищут общий знаменатель мирных инициатив разных стран".

Она выразила убеждение, что "Швейцария едва ли может служить площадкой для различных миротворческих усилий, поскольку это предполагает нейтральный статус, который Берн утратил".

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
Швейцария Украина Турция Хакан Фидан
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