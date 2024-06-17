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Премьер Израиля решил распустить военный кабинет

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение распустить военный кабинет, сообщают в понедельник израильские СМИ.

Отмечается, что роспуск этого органа не стал неожиданным, так как на прошлой неделе министр военного кабинета Израиля Бени Ганц объявил о решении покинуть кабинет из-за разногласий с премьером.

Ожидается, что теперь Нетаньяху будет принимать решения по операции в секторе Газа в ходе отдельных встреч с министром, курирующим израильскую нацбезопасность, Итамаром Бен Гвиром. Затем эти решения должен будет одобрить более широкий состав кабинета безопасности Израиля.

Нетаньяху сформировал военный кабинет Израиля с участием представителей оппозиционных партий в октябре 2023 года – после нападения группировки ХАМАС на Израиль. Самым видным политиком от оппозиции, вошедшим в этот кабинет, был как раз Ганц.

7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Израиль Биньямин Нетаньяху Бени Ганц ХАМАС
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