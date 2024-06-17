В ЦАХАЛ считают возможным установить контроль над югом Газы за две недели

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В командовании израильской армии считают, что полный контроль над южной частью сектора Газа удастся установить в течение двух недель, сообщает в понедельник The Jerusalem Post.

Издание отмечает, что сейчас израильские военные, в частности, уничтожают большое количество мин-ловушек в городе Рафах на юге анклава.

Всего же армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к настоящему моменту удалось уничтожить по меньшей мере 550 боевиков движения ХАМАС в районе Рафаха.

Как сообщили в ЦАХАЛ, "из четырех батальонов ХАМАС в Рафахе два считаются почти полностью расформированными, а возможности других двух ослабли".

Представители ЦАХАЛ отметили, что вблизи Филадельфийского коридора между сектором Газа и Египтом израильские солдаты обнаружили сотни ракет, в том числе десятки снарядов большой дальности, нацеленных на центральную часть Израиля.

В этих условиях премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказался резко против введения тактических пауз в боях в секторе Газа для доставки гуманитарной помощи населению анклава. По его словам, его не проинформировали перед объявлением "тактической паузы".

Министр обороны Израиля Йоав Галлант в свою очередь провел встречу с советником президента США Амосом Хохштейном, в ходе которой собеседники обсудили ситуацию в регионе, и в частности на севере Израиля, где в последнее время ливанское шиитское движение "Хезболла" проявляет все большую активность.

В ЦАХАЛ ранее в понедельник сообщили о нанесении удара по району на юге Ливана, в результате которого погиб "видный" представитель "Хезболлы", ответственный за одно из ракетных подразделений движения. Также атаке израильских истребителей подверглось здание на юге Ливана, которое использовали бойцы "Хезболлы".

Военные и дипломатические дискуссии проходят на фоне сложной внутриполитической ситуации в Израиле. Так, у здания кнессета (парламента Израиля) прошла многотысячная манифестация с требованием отставки правительства. В ней приняли участие и родственники тех израильтян, которые оказались в заложниках в секторе Газа после нападения движения ХАМАС в начале октября прошлого года.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. 7 мая текущего года армия Израиля начала операцию в Рафахе на границе с Египтом. Этот город считается последним оплотом ХАМАС.