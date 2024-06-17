Adidas расследует информацию о масштабном взяточничестве в ее китайском подразделении

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Германский производитель спортивных товаров Adidas AG инициировал расследование в связи с информацией о масштабном взяточничестве в его китайском подразделении. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Компания получила анонимное письмо, в котором члены руководства подразделения в КНР обвиняются в расхищении миллионов евро. В письме, авторы которого подписались как "сотрудники Adidas China", приводится ряд имен, в том числе менеджера высшего звена, участвующего в распределении маркетингового бюджета в стране, размер которого, как утверждается, составляет 250 млн евро в год.

В письме говорится, что сотрудники Adidas получали "откаты" от внешних поставщиков услуг, привлеченных компанией. Еще один менеджер высшего звена, упомянутый в обращении, обвиняется в получении от поставщиков "миллионных" взяток наличными и физическими объектами, в том числе недвижимостью.

Письмо ранее в этом месяце было распространено в китайской соцсети Xiaohongshu. Его авторы не предоставляют веских доказательств нарушений, о которых они говорят, однако очевидно, что они хорошо информированы о довольно деликатных и конфиденциальных внутренних вопросах, сообщили FT представители Adidas.

Сама компания подтвердила, что 7 июня получила информацию о "потенциальных возможных проблемах с комплаенсом в Китае".

В заявлении Adidas говорится, что компания "привержена соблюдению юридических и внутренних правил, а также этических стандартов на всех рынках, где она работает" и планирует "тщательно расследовать" ситуацию в Китае совместно с внешним советником.

На данный момент все из упомянутых в письме сотрудников остаются на своих местах, отмечает FT.

Adidas сменила руководство в Китае в прошлом году, столкнувшись с кризисом на рынке КНР, который до начала пандемии COVID-19 был для компании высокоприбыльным и демонстрировал наибольший рост среди регионов мира.

Новый CEO Adidas China Адриан Сиу обещал вновь завоевать "сердца и умы" китайских покупателей - в том числе за счет патриотических линеек одежды. В прошлом году он говорил в интервью FT, что компания "сочетает традиционные китайские элементы с международным дизайном".

В марте Adidas заявляла, что рассчитывает на двузначный рост в процентном выражении ее продаж в Китае в 2024 году после 37%-го подъема в четвертом квартале 2023 года.