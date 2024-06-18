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Лидеры стран ЕС пока не согласовали предложения по кандидатурам на ключевые посты

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Лидеры государств и правительств стран ЕС на неформальном саммите в Брюсселе не согласовали предложения о назначениях на ключевые посты в Евросоюзе, заявил журналистам председатель Евросовета Шарль Мишель.

"У нас состоялся хороший разговор. На данном этапе соглашение не достигнуто", - заявил он в ночь на вторник.

Речь шла о кандидатах на пост главы Еврокомиссии (ЕК), главы дипломатии ЕС и главы Евросовета. Некоторые СМИ ранее сообщали со ссылкой на источники, что на неформальном саммите могут выдвинуть кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок на пост главы ЕК.

Мишель пояснил, что лидеры продолжат работу в ближайшие дни с тем, чтобы принять решения до конца июня. На следующей неделе состоится саммит ЕС, на котором, как ожидается, лидеры стран и примут данные кадровые решения.

ЕС Шарль Мишель
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