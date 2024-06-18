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Что случилось этой ночью: вторник, 18 июня

Атака на резервуары с нефтепродуктами в Ростовской области, Путин высоко оценил поддержку СВО со стороны КНДР, союзники НАТО повышают расходы на оборону

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Ростовской области в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами, сообщил глава региона Василий Голубев. По данным областного ГУ МЧС, площадь пожара достигает 5 тыс. кв. м.

- Владимир Путин заявил в преддверии визита в КНДР, что Москва высоко ценит поддержку Пхеньяна СВО на Украине. В Белом доме сообщили, что США будут внимательно следить за визитом президента РФ в Северную Корею.

- Генсек НАТО сообщил о росте расходов на оборону в Европе и Канаде. "Наши союзники по НАТО в этом году увеличивают расходы на оборону на 18%. Это самое большое увеличение за последние десятилетия", - сказал Йенс Столтенеберг на встрече с президентом США Джо Байденом.

- Лидеры стран ЕС пока не согласовали предложения по кандидатурам на ключевые посты, сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель. Речь идет о главах Еврокомиссии, европейской дипломатии и Евросовета. По словам Мишеля, европейские лидеры решат, кто возглавит эти институты, до конца июня.

- Тихоокеанский флот начинает учение, в котором будет задействовано более 40 кораблей и порядка 20 самолетов и вертолетов. Моряки отработают противолодочные действия, организацию всех видов обороны отрядов кораблей на переходе морем, нанесение совместных ракетных ударов по корабельным группировкам условного противника, отражение нападения БПЛА и БЭК.

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