Австралийский ЦБ ожидаемо оставил ключевую ставку на уровне 4,35%

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых по итогам завершившегося во вторник заседания.

Решение совпало с консенсус-прогнозами аналитиков, составленными Trading Economics и Guardian.

Ставка остается на этом уровне, который является максимальным за 12 лет, по итогам пятого заседания (с ноября 2023 года). До этого австралийский ЦБ поднял ставку в общей сложности на 425 базисных пунктов за два года.

Как отмечается в заявлении RBA, инфляция оказалась устойчивой и "остается выше целевого уровня". Темпы роста потребительских цен замедляются, "но происходит это медленнее, чем ожидалось ранее, и они остаются высокими".

Руководство ЦБ хочет быть уверенным в том, что инфляция движется в сторону целевого диапазона 2-3%, а до этого не исключает любых шагов и будет исходить из поступающих данных, принимая решение о размере ставки.

"Путь процентных ставок, который наилучшим образом обеспечит возвращение инфляции к целевому уровню в разумные сроки, остается неопределенным, и банк не исключает ничего", - говорится в коммюнике.

Перспектива снижения ставки до конца 2024 года померкла после того, как в январе-марте инфляция ослабла меньше, чем предполагалось, отмечает Guardian. Более того, ЦБ даже прогнозирует, что рост потребительских цен ускорится в текущем квартале, прежде чем возобновить свое замедление.

Андерс Магнуссон из BDO полагает, что хотя Швейцария, Канада и Европейский центральный банк уже снизили процентные ставки, "экономика Австралии пока не готова последовать их примеру". Он прогнозирует, что следующим шагом станет снижение ставки RBA, но не раньше первого квартала 2025 года.