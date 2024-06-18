Гонконгская фондовая биржа с сентября будет проводить торги во время тайфунов

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Гонконгская фондовая биржа больше не будет приостанавливать торги на время тайфунов и других чрезвычайных ситуаций. Об этом заявил главный исполнительный директор Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. Джон Ли во вторник.

Изменения вступят в силу 23 сентября, сообщает Nikkei Asia.

Гонконгская биржа за год сталкивается примерно с 6-8 тайфунами и традиционно приостанавливает торги во время особенно сильных из них. Кроме того, торги часто останавливаются при объявлении "экстремальных условий", таких как серьезные перебои в работе общественного транспорта, наводнения, крупные оползни и масштабные отключения электроэнергии.

Этим Гонконгская биржа отличается от других ведущих торговых площадок мира, которые работают при любых погодных условиях. Данная политика HKEx стала вызывать больше вопросов на фоне массового перехода на удаленную работу во время пандемии коронавируса.