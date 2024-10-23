Оператор Гонконгской биржи увеличил квартальную чистую прибыль лучше прогноза

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx), оператор Гонконгской фондовой биржи, увеличил чистую прибыль в третьем квартале на 7% благодаря увеличению трейдинговой активности, а также объемов размещений.

Чистая прибыль HKEx в отчетный период составила 3,15 млрд гонконгских долларов ($404,7 млн) против 2,95 млрд долларов годом ранее. Эксперты, опрошенные Visible Alpha, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 3,06 млрд долларов.

Квартальная выручка биржевого оператора повысилась на 3%, до 4,85 млрд долларов при среднем прогнозе аналитиков в 5,36 млрд долларов.

Среднесуточный оборот торговли акциями на HKEx в третьем квартале вырос на 23%, до 107,2 млрд долларов.

Компания отмечает резкий рост объемов торгов в рамках программы взаимодействия HKEx с биржами материкового Китая вслед за объявлением властями КНР мер поддержки экономики в конце сентября.

В третьем квартале 15 компаний разместили акции на Гонконгской бирже на общую сумму 42,2 млрд долларов, что более чем втрое выше объема за все первое полугодие, говорится в пресс-релизе. Среди этих компаний - китайский производитель бытовой техники Midea Group Co., IPO которого стало крупнейшим с февраля 2021 года.

Операционные расходы HKEx в минувшем квартале выросли на 5% в связи с повышением трат на IT и оплату труда.

С начала 2024 года капитализация HKEx выросла на 17,5%.

HKEx является одним из крупнейших в мире биржевых операторов. Компания осуществляет торговлю и клиринг на рынках ценных бумаг и деривативов, а также с 2012 года является владельцем LME.