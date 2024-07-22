Поиск

Berkshire Hathaway продала акции Bank of America на $1,5 млрд

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. на прошлой неделе продала акции Bank of America Corp. на $1,5 млрд.

За последние три рабочих дня Berkshire продала 34 млн бумаг Bank of America, говорится в документах, направленных компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Теперь Berkshire принадлежит порядка 999 млн акций (12,8%) Bank of America, общая стоимость пакета составляет около $42,9 млрд.

С начала текущего года акции банка подорожали на 27,4%. Их стоимость на закрытие рынка в пятницу составила $42,9.

Berkshire является крупнейшим акционером Bank of America. Новость о продаже акций банка, вероятно, спровоцирует их снижение в понедельник, поскольку инвесткомпания Баффета, начиная сокращать крупные пакеты каких-либо компаний, часто продает акции в несколько этапов, отмечает MarketWatch.

Bank of America Berkshire Hathaway SEC США Уоррен Баффет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Завод "Москвич" остановился на двухнедельный отпуск

Завод "Москвич" остановился на двухнедельный отпуск

Brent подорожала до $83,08 за баррель

Падение Stoxx Europe 600 пять дней подряд стало самым длительным с октября 2023 г.

Падение Stoxx Europe 600 пять дней подряд стало самым длительным с октября 2023 г.

В Минтрансе РФ стоит вопрос о повышении аэронавигационных сборов с авиакомпаний

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 24 июля снизится на 13,5%

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 24 июля снизится на 13,5%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });